Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.

Что рассказал Терехов о грядущей зиме для Харькова?

Игорь Терехов отметил, что за последние дни враг уничтожил 2 трансформаторные подстанции, которые питали Харьков. По словам мэра, это серьезный удар по мощностям АО "Харьковоблэнерго".

И, глядя на динамику атак, уже понятно, что грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы войны,

– написал городской голова.

В то же время он отметил, что, если еще ночью 6 октября без электроэнергии оставались около 22 тысяч абонентов, то уже сейчас – около 3,5 тысяч.

По словам Терехова, такой динамики удалось достичь благодаря круглосуточной и слаженной работе энергетиков "Облэнерго" и коммунальных служб Харькова, которые объединили усилия ради обеспечения всех харьковчан стабильным электроснабжением и коммунальными услугами.

"Да, есть возможности города, есть ресурсы "Облэнерго", есть мощности общей энергосистемы страны – но они ограничены. И надо смотреть правде в глаза: Россия не прекратит попыток террора, она будет пытаться и дальше лишить наших людей жизни, погрузить их в холод и темноту. И в любой момент может произойти новый удар по критической инфраструктуре, который за секунды способен разрушить то, что мы создавали и восстанавливали месяцами", – объяснил Игорь Терехов.

Мэр Харькова подчеркнул, что, к сожалению, подобные ситуации уже случались не один раз в прошлом и есть сейчас, поэтому надо всегда быть готовыми ко всему.

После очередных ударов мы каждый раз ремонтируем котельные, чиним теплосети, водопровод, восстанавливаем генерацию. И будем делать это снова и снова – столько, сколько потребуется, чтобы в домах харьковчан был свет, тепло и вода, чтобы Харьков жил, работал и оставался сильным,

– резюмировал городской голова.