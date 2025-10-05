Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины. Там сообщили детали последствий умышленного удара врага.

Какие последствия для энергетики?

По данным ведомства, в результате атаки повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго". Отмечается, что, к сожалению, это привело к обесточиванию значительного количества потребителей в областном центре и Запорожском районе.

Также сообщают о сложной ситуации в Сумской и Черниговской областях. Последняя снова находилась под вражеской атакой. Там продолжают действовать графики почасового отключения света из-за предыдущих повреждений.