Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АО "Сумыоблэнерго".

Что в облэнерго говорят о ложной информации в сети?

Энергетики отметили, что информацию о введении в Сумской области графиков отключения электроэнергии публикуют псевдоинформационные ресурсы. Такие сообщения "играют" на руку только врагу, ведь цель таких фейков – вызвать негативные настроения среди жителей Сумщины.

Сейчас нет указаний от НЭК "Укрэнерго" о применении каких-либо ограничений в поставках электроэнергии на территории нашей области в виде графиков. Предупреждения об их внедрении также не поступали,

– отметили в облэнерго.

В Сумской области сейчас не действуют графики почасовых или аварийных отключений. Однако возможны плановые или аварийные локальные обесточивания, которые происходят ежедневно по разным причинам (из-за обстрелов, запланированные работы в сетях, непогоду или по технологическим причинам).

"В условиях военного положения крайне важно следить только за официальными источниками информации. На неофициальных источниках возможны фейковые, ложные публикации, которые могут вводить в заблуждение читателей", – подчеркнули в "Сумыоблэнерго".

