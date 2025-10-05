Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АО "Сумыоблэнерго".
Что в облэнерго говорят о ложной информации в сети?
Энергетики отметили, что информацию о введении в Сумской области графиков отключения электроэнергии публикуют псевдоинформационные ресурсы. Такие сообщения "играют" на руку только врагу, ведь цель таких фейков – вызвать негативные настроения среди жителей Сумщины.
Сейчас нет указаний от НЭК "Укрэнерго" о применении каких-либо ограничений в поставках электроэнергии на территории нашей области в виде графиков. Предупреждения об их внедрении также не поступали,
– отметили в облэнерго.
В Сумской области сейчас не действуют графики почасовых или аварийных отключений. Однако возможны плановые или аварийные локальные обесточивания, которые происходят ежедневно по разным причинам (из-за обстрелов, запланированные работы в сетях, непогоду или по технологическим причинам).
"В условиях военного положения крайне важно следить только за официальными источниками информации. На неофициальных источниках возможны фейковые, ложные публикации, которые могут вводить в заблуждение читателей", – подчеркнули в "Сумыоблэнерго".
Где в Украине выключают свет?
С 1 октября графики отключений света введены в Черниговской области. Объекты КП "Черниговводоканал" частично работают от автономных источников питания, а больницы и социальные учреждения переходят на генераторы.
Из-за российских атак 3 октября Краматорск и ряд других городов Донецкой области остались без света. Враг обстрелял критическую инфраструктуру.
Кроме того, вследствие массированной атаки на Украину в ночь на 5 октября часть Львова осталась без света. Мэр призвал жителей закрыть окна, поскольку в городе продолжается несколько пожаров.