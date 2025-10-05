Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Андрея Садового. Отметим, что в городе незадолго до этого слышали ряд взрывов.

Смотрите также Россия терроризирует Украину "Шахедами" и ракетами, есть взлет МиГ-31К: куда летят

Что известно об обесточивании?

Утром в воскресенье, 5 октября, россияне массированно атаковали Львов и область ударными беспилотниками и ракетами. В результате в некоторых районах города исчезла электроэнергия. Сейчас местные власти пытаются выяснить обстоятельства.

Часть Львова без света. Известно о Рясном и Левандовке. Выясняем детали. Просим сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах,

– говорится в сообщении.

Сейчас дополнительных подробностей по этому поводу нет. Ранее сообщалось, что из-за массированной вражеской атаки общественный транспорт во Львове, пока не выезжает на маршруты. Очевидно движение восстановят после окончания тревоги.

По состоянию на момент публикации ракетной угрозы для города больше нет. Впрочем, продолжается атака ударными беспилотниками, поэтому призываем находиться в укрытиях до окончания опасности. Все детали местные власти укажут позже.