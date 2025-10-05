Около четырех часов к атаке "Шахедами" добавились еще и ударами ракет разных типов. Под основным ударом оказались западные области, передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Ивано-Франковске?

Около 06:27 в Ивано-Франковске прогремели взрывы. Россия запустила в направлении региона крылатые ракеты.

В 06:28 мэр Роман Марцинкив предупредил о работе ПВО.

Воздушная тревога продолжается! Враг продолжает атаковать Прикарпатье. Находитесь в безопасных местах!

– предупредила глава ОВА Светлана Онищук.

Обратите внимание! В Ивано-Франковске коммунальный транспорт выедет на маршруты после тревоги.

В 06:41 в Янтаре были слышны звуки взрыва.

В 06:45 мониторинговые каналы сообщили о новых взрывах в Ивано-Франковске, Янтаре и Стрии. Туда летела группа крылатых ракет. Предполагается, что враг нацелился на газовые хранилища.

Напомним, что мощные взрывы не стихают во Львове. Город находится под атакой дронов, крылатых ракет и "Кинжалов".

Оккупанты нанесли комбинированный удар и по Запорожью. На город летели дроны и баллистика. По словам главы ОВА, было по меньшей мере десять прилетов по городу. Один человек погиб. Девять – ранены. Разрушения получили многоэтажки, частные дома, сгорели автомобили. Выбиты окна, изуродованы дворы, перебои со светом и водоснабжением.