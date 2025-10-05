Около четырех часов к атаке "Шахедами" добавились еще и ударами ракет разных типов. Под основным ударом оказались западные области, передает 24 Канал.
Что известно о взрывах в Ивано-Франковске?
Около 06:27 в Ивано-Франковске прогремели взрывы. Россия запустила в направлении региона крылатые ракеты.
В 06:28 мэр Роман Марцинкив предупредил о работе ПВО.
Воздушная тревога продолжается! Враг продолжает атаковать Прикарпатье. Находитесь в безопасных местах!
– предупредила глава ОВА Светлана Онищук.
Обратите внимание! В Ивано-Франковске коммунальный транспорт выедет на маршруты после тревоги.
В 06:41 в Янтаре были слышны звуки взрыва.
В 06:45 мониторинговые каналы сообщили о новых взрывах в Ивано-Франковске, Янтаре и Стрии. Туда летела группа крылатых ракет. Предполагается, что враг нацелился на газовые хранилища.
Напомним, что мощные взрывы не стихают во Львове. Город находится под атакой дронов, крылатых ракет и "Кинжалов".
Оккупанты нанесли комбинированный удар и по Запорожью. На город летели дроны и баллистика. По словам главы ОВА, было по меньшей мере десять прилетов по городу. Один человек погиб. Девять – ранены. Разрушения получили многоэтажки, частные дома, сгорели автомобили. Выбиты окна, изуродованы дворы, перебои со светом и водоснабжением.