Детали собрал 24 Канал.
Что известно о взрывах в Запорожье вечером 4 октября?
О том, что в городе громко, сообщили корреспонденты Суспильного в 22:58.
Тревогу объявили в 22:25. Глава ОВА Иван Федоров указал, что активна вражеская тактическая авиация, есть угроза применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области.
Повторные взрывы прозвучали в 23:08 – на этот раз в области.
Воздушные силы писали, что на Запорожскую область летят две скоростные цели через Вольнянск. А также КАБ на Орехов.
Мониторинговые каналы передавали, что на Запорожье могли работать российские разведывательные БПЛА.
В 23:13 добавилась и угроза от "Шахедов", о чем сообщил Иван Федоров.
О возможных последствиях обстрела Запорожья пока не известно.
Какие регионы атаковала Россия 4 октября?
Прежде всего это Сумщина. Враг цинично обстрелял вокзал в Шостке. Владимир Зеленский заявил о десятках раненых.
Россия в очередной раз прибегает к тактике двойного удара. Когда на место обстрела приезжают спасатели и начинается эвакуация людей, оккупанты бьют во второй раз.
Позже в обстрелянном вагоне обнаружили тело мужчины.
Шостка без газа, света и воды из-за этого и предыдущих ударов. В городе действуют графики подачи воды и работают более 100 пунктов несокрушимости.