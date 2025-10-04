Детали собрал 24 Канал.

Смотрите также Россия дважды ударила по вокзалу в Шостке, город без газа и воды: все об атаке 4 октября

Что известно о взрывах в Запорожье вечером 4 октября?

О том, что в городе громко, сообщили корреспонденты Суспильного в 22:58.

Тревогу объявили в 22:25. Глава ОВА Иван Федоров указал, что активна вражеская тактическая авиация, есть угроза применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области.

Повторные взрывы прозвучали в 23:08 – на этот раз в области.

Воздушные силы писали, что на Запорожскую область летят две скоростные цели через Вольнянск. А также КАБ на Орехов.

Мониторинговые каналы передавали, что на Запорожье могли работать российские разведывательные БПЛА.

В 23:13 добавилась и угроза от "Шахедов", о чем сообщил Иван Федоров.

О возможных последствиях обстрела Запорожья пока не известно.

Журналисты 24 Канала в нашем телеграм-канале собирают информацию о взрывах, атаках и их последствиях.

Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог

Обратите внимание! Карта интерактивная, данные на ней обновляются автоматически.

Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!

Какие регионы атаковала Россия 4 октября?