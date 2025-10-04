Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про вибухи у Запоріжжі увечері 4 жовтня?

Про те, що в місті гучно, повідомили кореспонденти Суспільного о 22:58.

Тривогу оголосили о 22:25. Очільник ОВА Іван Федоров указав, що активна ворожа тактична авіація, є загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області.

Повторні вибухи пролунали о 23:08 – цього разу в області.

Повітряні сили писали, що на Запорізьку область летять дві швидкісні цілі через Вільнянськ. А також КАБ на Оріхів.

О 23:13 додалася і загроза від "Шахедів", про що повідомив Іван Федоров.

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.

Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!