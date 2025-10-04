Деталі зібрав 24 Канал.
Що відомо про вибухи у Запоріжжі увечері 4 жовтня?
Про те, що в місті гучно, повідомили кореспонденти Суспільного о 22:58.
Тривогу оголосили о 22:25. Очільник ОВА Іван Федоров указав, що активна ворожа тактична авіація, є загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області.
Повторні вибухи пролунали о 23:08 – цього разу в області.
Повітряні сили писали, що на Запорізьку область летять дві швидкісні цілі через Вільнянськ. А також КАБ на Оріхів.
О 23:13 додалася і загроза від "Шахедів", про що повідомив Іван Федоров.
Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог
Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.
Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!