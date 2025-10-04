Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.
Які наслідки атаки росіян на вокзал на Сумщині?
Російські терористи 4 жовтня завдали удару по залізничному вокзалу у Шосткинській громаді. Під атакою опинився пасажирський потяг сполученням Шостка – Київ.
За даними ОВА, внаслідок атаки постраждали пасажири. Їхня кількість уточнюється.
На місці працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби. Розгортається оперативний штаб, людям надається необхідна допомога.
Рятувальна операція триває. Масштаби руйнувань уточнюються.
Що відомо про останні атаки на регіон?
Російська авіація 3 жовтня атакувала Шосткинську громаду, пошкодивши енергетичні об'єкти. Місто Шостка та 38 навколишніх населених пунктів залишилися без електропостачання.
1 жовтня Росія також пошкодила критичну інфраструктуру на Сумщині, залишивши без світла Шосткинський та частину Конотопського районів.
Російський безпілотник 30 вересня влучив у будинок у селі Чернеччина на Сумщині, внаслідок чого загинула родина Лєсніченків. Жінка, яка загинула, була вагітна двійнею.