За словами очільника ОВА Олега Григорова, постраждали пасажири потягу. На місці події триває рятувальна операція, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Дивіться також Вночі ЗСУ уразили Кіришський нафтозавод і ракетний корабель "Буян-М", – Генштаб

Скільки людей постраждали?

Голова Шосткинської РВА Оксана Тарасюк повідомила, що внаслідок атаки на потяг є щонайменше 30 потерпілих. Поранених госпіталізували.

Також посадовиця розповіла, що через російський удар спалахнув вагон. На місці працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби.

Масштаби руйнувань і кількість потерпілих уточнюються.

Президент Зеленський відреагував на удар по пасажирському потягу. Зокрема, він уточнив, що ворог атакував поїзд безпілотником. Глава держави зауважив, що окупанти добре знали, що б'ють по цивільних.

Кожного дня Росія забирає життя людей. І тільки сила може примусити їх це припинити. Ми чули рішучі заяви від Європи та Америки, і вже давно час їх усі втілити в реальність,

– наголосив президент.

Зауважимо, що на момент атаки на залізничний вокзал на Сумщині була оголошена повітряна тривога у зв'язку із загрозою дронів. Повітряні сили неодноразово повідомляли про перебування ворожих безпілотників у Сумській області.

Що відомо про останні удари окупантів по залізниці?