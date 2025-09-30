Через це всі поїзди сумського та чернігівського напрямків рухатимуться із затримками. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.
Які потяги затримуються через обстріл 30 вересня?
Станом на 18:30 залізничники обстежували колію. Відомо про знеструмлення щонайменше на Ніжинському напрямку.
Усі поїзди сумського та чернігівського напрямків рухатимуться під резервними тепловозами, а отже – із затримками,
– йдеться в повідомленні.
Зокрема, найбільш значуще відхилення від графіка (7 годин) має поїзд №143 Суми – Львів. У зворотному напрямку потяг №144 Львів – Суми також вирушить із запізненням.
Зверніть увагу! За часом затримки потягів можна слідкувати за посиланням. В Укрзалізниці перепросили за незручності та пообіцяли потурбуватися про безпечні пересадки.
Нагадаємо, уранці 30 вересня противник ударив по енергетичному об'єкту на Чернігівщині, залишивши без світла понад 26 тисяч абонентів. За даними прокуратури, у місті Бобровиця постраждали промислове підприємство, об'єкти критичної та транспортної інфраструктури.
Що відомо про російські атаки на залізницю?
У ніч на 27 вересня серед цілей російських безпілотників була залізниця на Одещині. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на об'єкті транспортної інфраструктури, минулося без постраждалих.
У ніч на 27 вересня під ворожим ударом опинилася залізниця на Миколаївщині та Кіровоградщині. Через пошкодження інфраструктури затримувалися потяги, але також обійшлося без постраждалих.
До слова, Росія розв'язала масштабну хвилю атак на українську залізницю ще з літа, противник використовує нову тактику для ураження ключових вузлів. Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський наголосив, що метою противника є паніка серед пасажирів та удар по економіці загалом.