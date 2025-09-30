Через це всі поїзди сумського та чернігівського напрямків рухатимуться із затримками. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.

Дивіться також Пошкоджено медцентр і дитячу стоматологію: моторошні наслідки терору Дніпра

Які потяги затримуються через обстріл 30 вересня?

Станом на 18:30 залізничники обстежували колію. Відомо про знеструмлення щонайменше на Ніжинському напрямку.

Усі поїзди сумського та чернігівського напрямків рухатимуться під резервними тепловозами, а отже – із затримками,

– йдеться в повідомленні.

Зокрема, найбільш значуще відхилення від графіка (7 годин) має поїзд №143 Суми – Львів. У зворотному напрямку потяг №144 Львів – Суми також вирушить із запізненням.

Зверніть увагу! За часом затримки потягів можна слідкувати за посиланням. В Укрзалізниці перепросили за незручності та пообіцяли потурбуватися про безпечні пересадки.

Нагадаємо, уранці 30 вересня противник ударив по енергетичному об'єкту на Чернігівщині, залишивши без світла понад 26 тисяч абонентів. За даними прокуратури, у місті Бобровиця постраждали промислове підприємство, об'єкти критичної та транспортної інфраструктури.

Що відомо про російські атаки на залізницю?