Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

Що відомо про нову атаку на залізницю?

Пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок російської атаки дронами фіксують на Одещині.

На щастя, обійшлося без постраждалих серед залізничників та пасажирів – завдяки оперативній роботі всі пасажирські поїзди були зупинені на безпечній відстані від місць ударів,

– вказали там.

Укрзалізниця наголосила, що рух потягів вже вдалося відновити. Залізничники роблять все, аби скоротити затримки рейсів.

Станом на 9:00 затримуються такі потяги:

• №105/106 Одеса-Головна – Київ(+3:42);

• №105/106 Київ – Одеса-Головна (+3:03);

• №11/12 Львів – Одеса-Головна (+2:30);

• №25/26 Ясіня – Одеса-Головна (+1:50);

• №135/136 Чернівці – Одеса-Головна (+1:50);

• №77/78 Ковель – Одеса-Головна (+1:32);

• №91/92 Одеса-Головна – Краматорськ (+1:16);

• №35/36 Одеса-Головна – Пшемисль Головний (+0:57).

Важливо! Слідкувати за запізненням поїздів можна за посиланням.