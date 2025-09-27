Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Что известно о новой атаке на железную дорогу?

Повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате российской атаки дронами фиксируют в Одесской области.

К счастью, обошлось без пострадавших среди железнодорожников и пассажиров – благодаря оперативной работе все пассажирские поезда были остановлены на безопасном расстоянии от мест ударов,

– указали там.

Укрзализныця отметила, что движение поездов уже удалось восстановить. Железнодорожники делают все, чтобы сократить задержки рейсов.