Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж. По его словам, Украина имеет возможность предотвратить атаки по энергетике. Но нужно время.

К теме Уже скоро Россия усилит удары по Украине: в ISW сказали, что станет основной целью врага

Будут ли отключения света зимой?

Как отметил Маломуж, Россия накопила сотни различных ракет, а также – способна запускать сотни дронов в сутки. Поэтому вполне возможно, что они попытаются бить по украинской энергетике, в результате чего могут быть отключения света.

Обратите внимание! Специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что враг активно разведывает ситуацию на украинских энергетических объектах. В частности они интересуются о состоянии их защиты. Такие выводы сделали после анализа маршрутов полета разведывательных БпЛА врага.

Украине нужно же усиленно работать с международными партнерами. В том числе и с Соединенными Штатами. Президенту Дональду Трампу явно не понравятся такие удары по Украине. Поэтому нужно всячески работать в том направлении, чтобы Штаты и Европа усилили санкции против России. Это способно повлиять на действия диктатора Путина.

Я ожидаю активную работу в течение трех месяцев, которая может привести к прекращению этих ударов. Возможно, Украина вообще выйдет на мирный процесс. Нам нужно работать с США, ЕС и другими странами по санкциям и другим дипломатическим мерам, чтобы заставить Россию прекратить войну,

– сказал Маломуж.

Параллельно нужно бить по военным объектам врага. В том числе и по российским площадкам, откуда они запускают беспилотники; по аэродромам; местам расположения пусковых установок и т.д.

Удары по украинской энергетике: коротко