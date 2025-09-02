Врага интересует в частности состояние защиты этих объектов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление специалиста по системам РЭБ и связи Сергея "Флеша" Бескрестнова.
Смотрите также Риски есть, – военный предположил, ждать ли блэкаутов этой зимой
Что враг разведывает об объектах украинской энергетики?
Враг уделяет внимание не только самим энергообъектам, но и уровню их защиты.
Такие выводы эксперт сделал после анализа маршрутов вражеских разведывательных беспилотников, а также на основании сообщений от очевидцев. При этом речь идет не о территориях, расположенных непосредственно возле фронта.
По анализу маршрутов полетов развед БПЛА противника (не в прифронтовой зоне), и по информации очевидцев могу сказать, что их сейчас интересуют объекты энергетики и состояние их защиты. Подстанции, трансформаторы, электро и газовая инфраструктура,
– отметил "Флеш".
Россия и в дальнейшем планирует осуществлять массированные удары
- Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что Москва планирует продолжать массированные удары по Украине, "сосредоточены на военных объектах".
- Генштаб России работает во взаимодействии с ФСБ и продолжает наступательные действия в рамках "специальной военной операции".
- Заявление было сделано во время подведения итогов боевых действий за весенне-летний период.