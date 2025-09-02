Врага интересует в частности состояние защиты этих объектов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление специалиста по системам РЭБ и связи Сергея "Флеша" Бескрестнова.

Что враг разведывает об объектах украинской энергетики?

Враг уделяет внимание не только самим энергообъектам, но и уровню их защиты.

Такие выводы эксперт сделал после анализа маршрутов вражеских разведывательных беспилотников, а также на основании сообщений от очевидцев. При этом речь идет не о территориях, расположенных непосредственно возле фронта.

По анализу маршрутов полетов развед БПЛА противника (не в прифронтовой зоне), и по информации очевидцев могу сказать, что их сейчас интересуют объекты энергетики и состояние их защиты. Подстанции, трансформаторы, электро и газовая инфраструктура,

– отметил "Флеш".

Россия и в дальнейшем планирует осуществлять массированные удары