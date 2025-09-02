Ворога цікавить зокрема стан захисту цих об'єктів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву фахівця із систем РЕБ та зв'язку Сергія "Флеша" Бескрестнова.
Що ворог розвідує про об'єкти української енергетики?
Ворог приділяє увагу не лише самим енергооб’єктам, а й рівню їхнього захисту.
Такі висновки експерт зробив після аналізу маршрутів ворожих розвідувальних безпілотників, а також на підставі повідомлень від очевидців. При цьому мова йде не про території, розташовані безпосередньо біля фронту.
За аналізом маршрутів польотів розвід БПЛА противника (не в прифронтовій зоні), та за інформацією очевидців можу сказати, що їх зараз цікавлять об'єкти енергетики та стан їхнього захисту. Підстанції, трансформатори, електро та газова інфраструктура,
– зазначив "Флеш".
Росія і надалі планує здійснювати масовані удари
- Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив, що Москва планує продовжувати масовані удари по Україні, "зосереджені на військових об'єктах".
- Генштаб Росії працює у взаємодії з ФСБ і продовжує наступальні дії в рамках "спеціальної воєнної операції".
- Заява була зроблена під час підбивання підсумків бойових дій за весняно-літній період.