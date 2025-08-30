За його словами, Росія цілеспрямовано б'є лише по військовим об'єктам. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву начальника російського Генштабу під час підбивання підсумків бойових дій за весняно-літній період.

Що кажуть у російському Гентабі про масовані обстріли України?

За планом Генерального штабу триває цілеспрямоване завдавання масованих вогневих ударів виключно по військових об'єктах і об'єктах військово-промислового комплексу України,

– сказав Герасимов.

За його словами, Генштаб РФ працює у взаємодії з ФСБ.

Крім того, він підтвердив наміри російської армії продовжувати наступальні дії в межах так званої "спеціальної воєнної операції".

Як у Кремлі коментували масовані обстріли України?