На тлі цього він також додав, що Росія зацікавлена у мирних переговорах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Як Пєсков прокоментував атаку на Київ?
Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що нічна атака Росії по Києву була спрямована нібито лише по "військових об'єктах", і "цілі успішно знищуються". Він заперечив, що Москва атакує цивільне населення та інфраструктуру.
Пєсков додав, що Росія "зберігає свою зацікавленість у продовженні переговорного процесу".
У Міноборони Росії заявили, що "високоточним озброєнням великої дальності повітряного базування" вони завдали ударів, зокрема ракетами "Калібр" по "підприємствах військово-промислового комплексу і військовим авіабазам" України.
Як завжди, "цілі удару були досягнуті", додали у відомстві.
Що відомо про нічний обстріл Києва?
Вночі 28 серпня Росія здійснила комбінований удар по Києву, знищивши частину п'ятиповерхівки на вулиці Бориспільській в Дарницькому районі.
Станом на 12:19, за даними Тимура Ткаченка, відомо про 15 загиблих. Серед них 4 дитини. 38 осіб зазнали травм різної важкості. Серед них – 10 неповнолітніх – від 7 до 17 років. Відомо, що одну дитину деблокували на місці удару, двоє – померли у лікарні від надскладних травм.
З-під завалів вдалося дістати живими трьох людей. У столиці працює новостворений спеціальний мобільний загін ДСНС "Дельта", верхолази, психологи та парамедики. Для гасіння пожеж залучали авіацію.
Від російських ударів постраждала будівля представництва Євросоюзу в Києві, що є, до слова, порушенням Віденської конвенції. Сибіга закликав світових лідерів відреагувати на черговий масований обстріл. Нічний обстріл засудила очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас.