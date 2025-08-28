Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Ракета зайшла в районі 3 – 4 поверху, – Клименко про знищену багатоповерхівку у Києві

Як рятують постраждалих у Києві?

У Дарницькому районі Києва внаслідок атаки 28 серпня зруйновано 5-поверхівку. Вже відомо про десятки постраждалих та кількох загиблих. Серед них є діти.

Під завалами продовжують перебувати люди, які кличуть на допомогу. Рятувальна операція триває.

Люди чекають на порятунок під завалами у Києві: дивіться відео

За словами очільника МВС Ігоря Клименка, на одній із локацій у столиці працює новостворений спеціальний мобільний загін ДСНС "Дельта". З-під завалів вдалося дістати живими трьох людей. Повідомляється про високу ймовірність, що під руїнами можуть залишатися люди.

З-під завалів дістали маленьку дитину / Фото Яна Доброносова