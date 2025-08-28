На фоне этого он также добавил, что Россия заинтересована в мирных переговорах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Как Песков прокомментировал атаку на Киев?

Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что ночная атака России по Киеву была направлена якобы только по "военным объектам", и "цели успешно уничтожаются". Он отрицает, что Москва атакует гражданское население и инфраструктуру.

Песков добавил, что Россия "сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса".

В Минобороны России заявили, что "высокоточным вооружением большой дальности воздушного базирования" они нанесли удары, в частности ракетами "Калибр" по "предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам" Украины.

Как всегда, "цели удара были достигнуты", добавили в ведомстве.

Что известно о ночном обстреле Киева?