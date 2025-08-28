По состоянию на 4:30 28 августа известно об одной жертве – это мужчина. Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко, информирует 24 Канал.

Смотрите также Россия в очередной раз атакует Украину "Шахедами": в Киеве и ряде регионов объявлена тревога

Что известно о пострадавших в Киеве 28 августа?



Пока нет больше информации о погибшем мужчине. Ранее в КГВА отметили, что пострадавших – четверо. Все они мужчины и получили повреждения в Шевченковском районе столицы. Впоследствии количество пострадавших возросло до 5.



Какие районы пострадали от атаки в Киеве:

Деснянский,

Дарницкий,

Соломенский,

Шевченковский,

Днепровский.

К сожалению уже известно о попадании в по меньшей мере 2 многоэтажки. Также под удар попали учебное заведение и детский сад, на одной из стоянок горят машины.