Станом на 4:30 28 серпня відомо про одну жертву – це чоловік. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, інформує 24 Канал.
Що відомо про постраждалих у Києві 28 серпня?
Наразі нема більше інформації про загиблого чоловіка. Раніше у КМВА зазначили, що постраждалих – четверо. Усі вони чоловіки і отримали ушкодження у Шевченківському районі столиці. Згодом кількість постраждалих зросла до 5.
Які райони постраждали від атаки у Києві:
- Деснянський,
- Дарницький,
- Солом'янський,
- Шевченківський,
- Дніпровський.
На жаль вже відомо про влучання у щонайменше 2 багатоповерхівки. Також під удар потрапили навчальний заклад та дитячий садок, на одній зі стоянок горять автівки.