Станом на 4:30 28 серпня відомо про одну жертву – це чоловік. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, інформує 24 Канал.

Що відомо про постраждалих у Києві 28 серпня?



Наразі нема більше інформації про загиблого чоловіка. Раніше у КМВА зазначили, що постраждалих – четверо. Усі вони чоловіки і отримали ушкодження у Шевченківському районі столиці. Згодом кількість постраждалих зросла до 5.



Які райони постраждали від атаки у Києві:

Деснянський,

Дарницький,

Солом'янський,

Шевченківський,

Дніпровський.

На жаль вже відомо про влучання у щонайменше 2 багатоповерхівки. Також під удар потрапили навчальний заклад та дитячий садок, на одній зі стоянок горять автівки.