По состоянию на сейчас известно о 12 погибших и 48 пострадавших. О последствиях циничного обстрела Киева – в материале 24 Канала.

Какие последствия ночной атаки?

На улице Бориспольской в Дарницком районе столицы россияне прямым попаданием уничтожили часть пятиэтажки. Известно, что подъезд был разрушен вражеской ракетой, обломки которой нашли спасатели.

Россия уничтожила многоэтажку / Фото 24 Канала

Известно о десятках пострадавших, нескольких погибших и пропавших без вести. В частности, среди жертв есть ребенок. На месте попадания находится много людей, которые ждут новостей о своих родных, которые могут оставаться под завалами. Некоторым удалось найти документы и телефоны.

Люди ждут спасения своих родных / Фото 24 Канала

В целом результате ударов по Киеву пострадали Деснянский, Дарницкий, Соломенский, Шевченковский, Оболонский и Днепровский районы. Возникли многочисленные пожары и подверглись разрушениям жилые многоэтажки, частные дома, детсад, почта, университет, офисные и административные здания, гаражи и складские помещения.

Последствия атаки России / Фото 24 Канала

Продолжается спасательная операция

Спасатели продолжают разбирать завалы. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что на одной из локаций работает новосозданный специальный мобильный отряд ГСЧС "Дельта". Из-под завалов удалось достать живыми трех человек. Есть высокая вероятность, что под руинами еще остаются люди.

Всего по Киеву одновременно работают примерно 500 спасателей и 1000 полицейских. Полиция Киева работает с пострадавшими – принимает заявления граждан, фиксирует последствия обстрела.

Спасательная операция в Киеве продолжается / Фото из телеграмма Клименко

В ГСЧС Украины отмечают, что продолжается ликвидация последствий обстрела на всех локациях. Работают спасатели и все службы города.

В частности, для работы были привлечены верхолазы, кинологи, психологи, инженерная, пожарно-спасательная техника. Активно используется роботизированная техника для расчистки территории, чтобы спасатели имели возможность быстрее работать.