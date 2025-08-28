Кремль має понести відповідальність за чергову жорстоку атаку. Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга, передає 24 Канал.

Що відомо про пошкодження будівлі представництва Євросоюзу?

За інформацією МЗС України, під час нічної атаки Росія цинічно завдала удару і по дипломатичних установах, чим грубо порушила Віденську конвенцію. Внаслідок обстрілу було пошкоджено місію ЄС в Україні.

Сибіга закликав світових лідерів відреагувати на черговий масований обстріл. Він підкреслив, що Україна солідарна зі своїми європейськими партнерами і готова надати всю необхідну допомогу колегам з ЄС.

Це вимагає осуду не лише з боку ЄС, а й усього світу. Ми висловлюємо солідарність з нашими колегами з ЄС й готові надати допомогу,

– написав Андрій Сибіга.

Як посадовці прокоментували російську атаку?

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас після нічного обстрілу Києва підкреслила, що в той час, коли світ шукає шляхи досягнення миру, Росія відповідає новими ракетними ударами.

Каллас рішуче закликала Росію припинити вбивства та сісти за стіл переговорів.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова наголосила, що нічний масований обстріл Києва у четвер 28 серпня продемонстрував справжнє ставлення Кремля до припинення вогню та мирного врегулювання війни.

"Мир" Росії минулої ночі: масовий удар по Києву з використанням дронів і балістичних ракет. Щонайменше 10 загиблих, 30 поранених, багато зруйнованих будівель,

– зазначила пані Посол.

Russia’s “peace” last night: a massive strike on Kyiv with drones and ballistic missiles.



At least 10 killed, 30 injured, many buildings destroyed.



The EU Delegation was severely damaged by the shock wave.



This is Moscow’s true answer to peace efforts. pic.twitter.com/26pxCwAvxa — Katarina Mathernova (@kmathernova) August 28, 2025

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос оперативно відреагувала на ці події, наголосивши, що "рішуче засуджує ці варварські атаки, які демонструють відмову Росії від миру та вибір терору".

Вона висловила повну солідарність із працівниками делегації ЄС, їхніми родинами, а також з усіма українцями, які щодня змушені терпіти російську агресію.

Що відомо про інші руйнування?

В Маріупольській міській раді повідомили, що під час масованого обстрілу Києва постраждав також центр підтримки маріупольців "ЯМаріуполь" на вулиці Антоновича: вибухова хвиля вибила вікна, але, на щастя, ніхто не постраждав.

Пошкоджений центр підтримки маріупольців у Києві

З ранку працівники займаються ліквідацією наслідків ворожої атаки, тож наразі цей центр тимчасово не приймає відвідувачів. Про відновлення роботи правобережного центру буде повідомлено додатково.

Російська атака на Київ 28 серпня 2025 року