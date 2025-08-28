Під завалами досі перебувають люди. Про це повідомила керівниця пресслужби ДСНС Світлана Водолага в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Що відомо про постраждалих у Києві?

У столиці після нічної російської атаки 28 серпня найскладніша ситуація у Дарницькому та Дніпровському районах. Загалом постраждали вісім районів Києва. Рятувальники працюють на 23 локаціях, де зафіксовані наслідки обстрілу.

У Дарницькому районі зруйновано 3-й під'їзд п'ятиповерхівки. Там з-під завалів рятувальники вже дістали трьох людей. Ще щонайменше дев'ятьох сподіваються врятувати.

Серед поранених – 11-річна дівчинка, за життя якої зараз борються лікарі. Дитина перебуває у край тяжкому стані. Також відомо про загиблих, серед них є діти, зокрема 14-річний підліток.

На місцях руйнувань працюють близько 500 рятувальників і понад 110 одиниць техніки. Найбільш проблемними залишаються 5 локацій по столиці.

До ліквідації наслідків залучені кінологи, психологи, парамедики та мобільний загін "Дельта". Біля зруйнованої п'ятиповерхівки та на інших місцях влучань облаштували штаби, де постраждалим надають допомогу.

Нічна атака на Україну: які наслідки?