Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника КМВА Тимура Ткаченка.

Посадовець констатував, що, на жаль, почерк росіян від атаки до атаки типовий. Зокрема, комбіновані удари різних напрямків і системно – наводкою на звичайні житлові будинки.

Цієї ночі це й обманки, "гербери", "Шахеди", балістика, крилаті ракети, "Кинджали". Станом на зараз маємо наслідки атаки на понад 20 локаціях,

– написав Тимур Ткаченко.

Додав, що їх фіксують у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах,

Є значні пошкодження в житловій забудові Дарницького та Дніпровського районів. Зокрема, у Дарницькому Росія прямим влучанням знищила частину п'ятиповерхівки.

На місці триває рятувальна операція, намагаються деблокувати людей, витягти з-під завалів,

– наголосив очільник КМВА.

Окрім того, постраждали 9-ти, 16-типоверхові житлові будинки, приватний будинок, парковка, дитячий садочок.

Наслідки атаки на Київ / Фото з телеграму Клименка

У Дніпровському районі пошкоджена житлова 25-типоверхівка. Також ворожий влучив у двір поруч із 9-типоверхівкою, горять авто. Десятки машин постраждали на кількох локаціях.

У Солом'янському районі горів приватний житловий будинок. Пожежу вже локалізували.

Шевченківський район також сильно постраждав. Пошкоджені кілька нежитлових будівель, офіси, автівки звичайних киян.

У Голосіївському – вже зранку сталося займання на кількох локаціях. Понад 10 будинків з вибитими вікнами, також постраждали автівки.

У Деснянському – наслідки фіксують у нежитловій зоні. Також є пошкодження в Оболонському.

Разом по Києву знову кількість пошкоджених об'єктів дійде до сотні, вибитих вікон – тисячі, пошкоджень зазнав торгівельний центр в середмісті,

– зазначив Ткаченко.

На кількох локаціях у різних частинах Києва впали уламки збитих цілей. Рятувальники опрацьовують кожну локацію.

Зверніть увагу! Не підходьте до таких об'єктів! Відразу телефонувати 101, 102.

Скільки загиблих і постраждалих у Києві?

Станом на 07:30 відомо про 4 загиблих внаслідок терористичної атаки. Серед них – 2 дітей, зокрема, 14-річна дівчинка.

Кількість постраждалих зросла до 38. Віталій Кличко повідомив, що 30 з них госпіталізували до столичних лікарень.

Раніше Тимур Ткаченко писав, що серед постраждалих – 5 дітей. Також зазначав, що поранені двоє братів 10 та 18 років. Молодшого хлопчика госпіталізували. Також травмувань зазнав 17-річний підліток.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих унаслідок терористичної атаки Росії. Вічна пам'ять!