Последствия атаки на Киев фиксируют на 20 локациях: что известно?

Чиновник констатировал, что, к сожалению, почерк россиян от атаки к атаке типичный. В частности, комбинированные удары различных направлений и системно – наводкой на обычные жилые дома.

Этой ночью это и обманки, "герберы", "Шахеды", баллистика, крылатые ракеты, "Кинжалы". По состоянию на сейчас имеем последствия атаки на более чем 20 локациях,

– написал Тимур Ткаченко.

Добавил, что их фиксируют в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах,

Есть значительные повреждения в жилой застройке Дарницкого и Днепровского районов. В частности, в Дарницком Россия прямым попаданием уничтожила часть пятиэтажки.

На месте продолжается спасательная операция, пытаются деблокировать людей, извлечь из-под завалов,

– подчеркнул глава КГВА.

Кроме того, пострадали 9-ти, 16-тиэтажные жилые дома, частный дом, парковка, детский сад.

Последствия атаки на Киев / Фото из телеграма Клименко

В Днепровском районе повреждена жилая 25-тиэтажка. Также вражеский попал во двор рядом с 9-тиэтажкой, горят авто. Десятки машин пострадали на нескольких локациях.

В Соломенском районе горел частный жилой дом. Пожар уже локализовали.

Шевченковский район также сильно пострадал. Повреждены несколько нежилых зданий, офисы, машины обычных киевлян.

В Голосеевском – уже утром произошло возгорание на нескольких локациях. Более 10 домов с выбитыми окнами, также пострадали машины.

В Деснянском – последствия фиксируют в нежилой зоне. Также есть повреждения в Оболонском.

Вместе по Киеву снова количество поврежденных объектов дойдет до сотни, выбитых окон – тысячи, повреждений получил торговый центр в центре города,

– отметил Ткаченко.

На нескольких локациях в разных частях Киева упали обломки сбитых целей. Спасатели прорабатывают каждую локацию.

Обратите внимание! Не подходите к таким объектам! Сразу звонить по телефону 101, 102.

Сколько погибших и пострадавших в Киеве?

По состоянию на 07:30 известно о 4 погибших в результате террористической атаки. Среди них – 2 детей, в частности, 14-летняя девочка.

Количество пострадавших возросло до 38. Виталий Кличко сообщил, что 30 из них госпитализировали в столичные больницы.

Ранее Тимур Ткаченко писал, что среди пострадавших – 5 детей. Также отмечал, что ранены двое братьев 10 и 18 лет. Младшего мальчика госпитализировали. Также травмы получил 17-летний подросток.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате террористической атаки России. Вечная память!