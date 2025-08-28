Под завалами до сих пор находятся люди. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГСЧС Светлана Водолага в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Что известно о пострадавших в Киеве?

В столице после ночной российской атаки 28 августа самая сложная ситуация в Дарницком и Днепровском районах. В целом пострадали восемь районов Киева. Спасатели работают на 23 локациях, где зафиксированы последствия обстрела.

В Дарницком районе разрушен 3-й подъезд пятиэтажки. Там из-под завалов спасатели уже достали трех человек. Еще по меньшей мере девять человек надеются спасти.

Среди раненых – 11-летняя девочка, за жизнь которой сейчас борются врачи. Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Также известно о погибших, среди них есть дети, в частности 14-летний подросток.

На местах разрушений работают около 500 спасателей и более 110 единиц техники. Наиболее проблемными остаются 5 локаций по столице.

К ликвидации последствий привлечены кинологи, психологи, парамедики и мобильный отряд "Дельта". Возле разрушенной пятиэтажки и на других местах попаданий обустроили штабы, где пострадавшим оказывают помощь.

Ночная атака на Украину: какие последствия?