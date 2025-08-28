Протиповітряною обороною було збито/подавлено майже 590 повітряних цілей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
Загалом цієї ночі фіксували 629 засобів повітряного нападу – 598 БпЛА та 31 ракету.
Так, Росія випустила:
- 598 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ у Росії, а також Гвардійське на ТОТ Криму;
- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької областей;
- 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Брянської та Воронезької областей;
- 20 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області.
Попередньо, станом на 9:00 ППО збила/подавила 589 повітряних цілей:
- 563 безпілотники;
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 18 крилатих ракет Х-101.