В Институте изучения войны напомнили, что российский комбинированный удар в ночь на 30 августа является уже третьей масштабной атакой с использованием более 500 дронов и ракет со времени саммита США и России на Аляске 15 августа, передает 24 Канал.
Что известно о намерениях врага по обстрелам Украины?
Аналитики считают, что Россия использовала период перед саммитом на Аляске 15 августа для накопления дронов и ракет. Ограниченные удары до этого должны были создать ложное впечатление о "добросовестности" в переговорах с США.
Ожидается, что в ближайшие недели Россия усилит атаки против Украины, чтобы использовать восстановленные запасы вооружения и нанести ущерб энергетической инфраструктуре перед зимой,
– отметили в ISW.
Справка: 15 августа состоялся саммит Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Президент США согласился принять у себя российского диктатора, считая, что тот готов к существенным уступкам. В итоге президент США принял предложение главы Кремля – сначала заключить мирное соглашение, а затем прекратить огонь.
Что известно об атаках россиян на энергетическую инфраструктуру Украины?
В Центре противодействия дезинформации подтвердили намерения оккупантов возобновить атаки по энергетике накануне отопительного сезона. Вследствие удара 27 августа произошли отключения электроэнергии в Полтавской, Сумской и Черниговской областях – более 100 000 домохозяйств остались без света.
Ночью 31 августа оккупанты атаковали 4 объекта ДТЭК в Одесской области. Более 29 тысяч абонентов остались без электроэнергии.
26 августа российская армия нанесла удар по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области, серьезно повредив оборудование.
На совместном брифинге с премьером Норвегии Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать нашу подготовку к зиме. Причем это касается не только генерации электричества, генерации тепла, но и добычи природного газа.