В Інституті вивчення війни нагадали, що російський комбінований удар у ніч проти 30 серпня є вже третьою масштабною атакою з використанням понад 500 дронів і ракет від часу саміту США та Росії на Алясці 15 серпня, передає 24 Канал.
Дивіться також Ворожа ракета повністю знищила відділення Укрпошти в Києві
Що відомо про наміри ворога щодо обстрілів України?
Аналітики вважають, що Росія використала період перед самітом на Алясці 15 серпня для накопичення дронів і ракет. Обмеженіші удари до цього мали створити хибне враження про "добросовісність" у переговорах зі США.
Очікується, що найближчими тижнями Росія посилить атаки проти України, щоб використати відновлені запаси озброєння та завдати шкоди енергетичній інфраструктурі перед зимою,
– наголосили в ISW.
Довідка: 15 серпня відбувся саміт Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці. Президент США погодився прийняти у себе російського диктатора, вважаючи, що той готовий до суттєвих поступок. У підсумку президент США пристав на пропозицію очільника Кремля – спершу укласти мирну угоду, а потім припинити вогонь.
Що відомо про атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України?
У Центрі протидії дезінформації підтвердили наміри окупантів відновити атаки по енергетиці напередодні опалювального сезону. Внаслідок удару 27 серпня відбулися відключення електроенергії в Полтавській, Сумській і Чернігівській областях – понад 100 000 домогосподарств залишилися без світла.
Уночі 31 серпня окупанти атакували 4 об'єкти ДТЕК на Одещині. Понад 29 тисяч абонентів залишилися без електроенергії.
26 серпня російська армія завдала удару по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині, серйозно пошкодивши обладнання.
На спільному брифінгу з прем'єром Норвегії Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими. Причому це стосується не тільки генерації електрики, генерації тепла, але й видобутку природного газу.