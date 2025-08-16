Кореспондент видання Axios Барак Равід повідомив деталі розмови Трампа із Зеленським, передає 24 Канал.

Що сказав Трамп Зеленському про свою зустріч із Путіним?

За словами журналіста президент США сказав Зеленському та лідерам НАТО, що Путін не хоче припинення вогню і віддає перевагу всеохопній угоді щодо завершення війни.

За словами джерела під час дзвінка, Трамп зазначив: "Я вважаю, що швидка мирна угода краща за просто припинення вогню",

– написав журналіст.

Варто зауважити, що позиція України та Європи полягає у тому, що спершу має бути повне припинення вогню, а вже після вестися переговори щодо мирної угоди. Кремль, навпаки, наполягає, що спершу мають бути узгоджені позиції сторін щодо мирних домовленостей.

Нагадаємо, що і сам Дональд Трамп виступав активним прихильником повного припинення вогню. Він теж вважав, що усі перемовини про закінчення війни треба проводити після встановлення перемир'я у повітрі, на землі та на морі. Прямуючи на саміт до Аляски, президент США казав журналістам, що розраховує досягти швидкого припинення вогню. Якщо цього не станеться, то він засмутиться.