Президент США у соцмережі опублікував новий пост, у якому підбив підсумки саміту із російським диктатором на Алясці, а також телефонної розмови із Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, передає 24 Канал.

Як Трамп прокоментував саміт на Алясці?

"Чудовий та дуже успішний день на Алясці! Зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним пройшла дуже добре, як і пізня нічна телефонна розмова з президентом України Зеленським та різними європейськими лідерами, включно з поважним Генеральним секретарем НАТО. Було визначено, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною — звернутися безпосередньо до мирної угоди, яка могла б завершити війну, а не до простого припинення вогню, яке часто не дотримується. Президент Зеленський приїде до Овального кабінету в понеділок вдень. Якщо все вдасться, ми заплануємо зустріч із президентом Путіним. Потенційно мільйони людських життів будуть врятовані", — заявив Трамп.