Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву сенатора-республіканця Ліндсі Грема в етері Fox News, цитує Clash Report.

До теми CNN: Путін мав подвійний успіх на саміті в Алясці

За якої умови війна в Україні може закінчитися до Різдва?

Ліндсі Грем зазначив, що війна Росії проти України може закінчитися задовго до 25 грудня, тобто до Різдва, якщо відбудеться зустріч Трампа з Зеленським і Путіним.

В іншому випадку, на думку республіканця, Росію можуть чекати серйозні наслідки.

Якщо зустріч не відбудеться, я думаю, що президент Трамп може завдати серйозних наслідків Путіну і тим, хто купує його нафту і газ,

– сказав Грем.

Ліндсі Грем припустив, за якої умови війна може закінчитися до Різдва / Відео з акаунту Clash Report у соцмережі Х

US Senator Lindsey Graham:



The war will have an honorable and just end before Christmas, if Putin meets with Trump and Zelensky.



If that meeting does not happen, Trump is going to have to use severe consequences. pic.twitter.com/8EDtEiLfCR — Clash Report (@clashreport) August 16, 2025

До слова, Дональд Трамп також припустив, що його зустріч із Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним може відбутися доволі скоро. Однак конкретних часових меж президент США не окреслював.

15 серпня американський лідер мав особисту зустріч із російським диктатором на Алясці. Трамп оцінив саміт із Путіним на "10 із 10", хоча зустріч тривала лише 5 годин, а також було скасовано спільний обід та розширені консультації.