Щоб не мати програшний вигляд, Дональд Трамп сказав, що нібито було досягнуто "значного прогресу". Втім, вираз його обличчя свідчив про протилежне, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

Яку вигоду Путін отримав від саміту на Алясці?

У той час, як президент США залишав Аляску з нічим, на рахунку в очільника Кремля було дві перемоги.

Перша – "червона доріжка" у США та поїздка у лімузині з Трампом стали надзвичайною репутаційною реабілітацією для людини, яку звинувачують у воєнних злочинах.

Друга перемога – час. Путін отримав додаткові тижні для просування своїх військ на фронті. Поведінка російського диктатора показала, що він не поспішає, натякаючи на можливі подальші зустрічі й роботу. Час для нього критичний, адже його літній наступ наближається до перетворення поступових здобутків на стратегічні.

Зауважимо, що в інтерв'ю після саміту з Путіним Дональд Трамп заявив, що не бачить зараз потреби порушувати питання щодо запровадження проти Росії нових санкцій. До цієї теми, сказав політик, він може повернутися за 2 – 3 тижні.