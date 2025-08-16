Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова кореспондента Fox News, які цитує Clash Report.

До теми "Приємно Вас бачити живим": Путін розповів про свої перші слова Трампу на Алясці

Як Трамп оцінив зустріч із Путіним на Алясці?

Президент оцінює цю зустріч на 10 за десятибальною шкалою,

– заявив медійник в етері Fox News із посиланням на Шона Хенніті, який узяв у Трампа інтерв'ю після зустрічі.

Американський журналіст передав оцінку Трампа щодо зустрічі з Путіним / Відео з акаунту Clash Report у соцмережі Х

Американський журналіст Шон Хенніті поспілкувався з Дональдом Трампом після його саміту з Путіним на Алясці 15 серпня. Саме йому глава Білого дому й озвучив свою оцінку щодо цих перемовин.

Раніше у Білому домі повідомили, що Трамп дав інтерв'ю Хенніті, і згодом воно вийшло в етер.

До слова, Дональд Трамп на пресконференції зазначив, що мав "дуже продуктивну зустріч" з Володимиром Путіним. За словами глави Білого дому, під час саміту було узгоджено більшість тем, але найголовніше питання все ж не вдалось розв'язати.

Також Дональд Трамп наголосив, що обговорював із Володимиром Путіним питання обміну територіями. На думку американського лідера, Україна та Росія вже досить близькі мирної угоди, і тепер Київ має погодитись на неї.