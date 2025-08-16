Раніше, перед самітом, Дональд Трамп заявляв, що Росія зіткнеться з "дуже серйозними наслідками", якщо вона не погодиться припинити війну проти України після його зустрічі з Путіним, передає 24 Канал.

Дивіться також "Приємно Вас бачити живим": Путін розповів про свої перші слова Трампу на Алясці

Чи запровадить Трамп нові санкції проти Росії?

Після переговорів із російським диктатором президент США дав інтерв'ю Шону Хенніті з Fox News. Політик дав зрозуміти, що він вкотре відкладе запровадження додаткових санкцій проти Росії.

З огляду на те, що сталося сьогодні, я думаю, що зараз мені не потрібно про це (санкції проти Росії – 24 Канал) думати,

– сказав Трамп.

Він припустив, що розглядатиме питання накладання нових обмежень проти країни-агресора через два або три тижні. "Але зараз нам не потрібно про це думати", – повторив політик.

Нагадаємо, що після останньої телефонної розмови із Путіним Трамп поставив йому ультиматум. Він погрожував ввести санкції, якщо від Росії не буде жодних кроків у врегулюванні війни в Україні. Однак, погодившись на особисту зустріч із президентом США, очільник Кремля відклав санкції, які мали б бути впроваджені вже 8 серпня.

До слова, по дорозі до Аляски Дональд Трамп заявив, що засмутиться, якщо його перемовини з Путіним не закінчаться швидким припиненням вогню.

ЗМІ припускали, що у разі відмови Росії від припинення вогню, США розглядатимуть запровадження санкцій проти двох її нафтових гігантів.