Які наслідки чекають Путіна після зустрічі з Трампом?

Під час виступу президент США Дональда Трампа до Кеннеді-центру 13 серпня він зробив низку заяв. Деякі з них стосуються його майбутньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним днями на Алясці.

На запитання журналіста, чи погодиться Росія припинити війну після зустрічі у п'ятницю, 15 серпня, Трамп відповів ствердно.

Водночас заявив, що в разі не погодження, країні-терорист загрожуватимуть "дуже серйозні наслідки". У лідера Сполучених Штатів уточнили, які це можуть бути наслідки, зокрема санкції, проте подробицями він не поділився.

Будуть, мені не потрібно говорити. Будуть дуже серйозні наслідки,

– сказав президент США.

До слова, Трамп має намір зустрітися разом з Путіним і Зеленським після першого раунду переговорів на Алясці 15 серпня. Другу зустріч він проведе лише у разі, якщо під час візиту отримає потрібні відповіді.