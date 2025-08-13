Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа.

Во время выступления президент США Дональда Трампа в Кеннеди-центр 13 августа он сделал ряд заявлений. Некоторые из них касаются его предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

На вопрос журналиста, согласится ли Россия прекратить войну после встречи в пятницу, 15 августа, Трамп ответил утвердительно.

В то же время заявил, что в случае не согласования, стране-террористу будут угрожать "очень серьезные последствия". У лидера Соединенных Штатов уточнили, какие это могут быть последствия, в частности, санкции, однако подробностями он не поделился.

Будут мне не нужно говорить. Будут очень серьезные последствия,

– сказал президент США.

Кстати, Трамп намерен встретиться вместе с Путиным и Зеленским после первого раунда переговоров на Аляске 15 августа. Вторую встречу он проведет только в том случае, если во время визита получит нужные ответы.