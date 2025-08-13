Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трампа під час візиту до Кеннеді-центру.

Коли може відбутися зустріч Трампа, Путіна і Зеленського?

За словами Трампа, якщо його зустріч із Путіним на Алясці 15 серпня пройде добре, наступна буде організована майже негайно.

На ній будуть Путін, Зеленський і я,

– зазначив президент США.

Водночас він попередив, що проведення другої зустрічі залежатиме від того, чи отримає він відповіді на свої запитання під час візиту на Аляску.

Нагадаємо, раніше CBS News повідомляли, що зустріч Трампа, Путіна та Зеленського може відбутися вже наприкінці наступного тижня. Щоправда, точні дата та місце все ще залишаються невідомими.

Також президент США пообіцяв "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну в Україні.