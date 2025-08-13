Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.

Дивіться також Путін і Трамп на Алясці: чого Україні чекати від переговорів і які сценарії закінчення війни

Що відомо про підготовку до зустрічі Зеленського, Путіна і Трампа?

Місце і точний час можливого спільного саміту не відомі. Але журналісти навели деякі деталі.

Два джерела, знайомі з переговорами, повідомили CBS News 12 серпня, що США працюють над місцем для зустрічі Трампа, Путіна та Зеленського вже наприкінці наступного тижня,

– мовиться в статті.