Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал колумніста Bloomberg Марка Чемпіона.

Чого прагне Росія від зустрічі на Алясці?

Українські та європейські лідери побоюються, що Дональда Трампа можуть знову обдурити під час зустрічі з його російським колегою на Алясці в п'ятницю, 15 серпня, – і ці побоювання цілком обґрунтовані.

За словами Марка Чемпіона, якщо Трамп хоче вийти з зустрічі майстром переговорів, а не слабаком, йому, можливо, варто відкласти саміт заради кращої підготовки.

Трамп не помиляється, намагаючись вести діалог із суперниками США, навіть там, де інші лідери уникали б ризику. Проте поспішні зустрічі рідко приносять бажаний результат, і все, що пов'язано з поїздкою його посланця Стіва Віткоффа до Москви, що призвело до запрошення на Аляску, свідчить про плутанину,

– йдеться в матеріалі.

Для Володимира Путіна зустріч на Алясці може стати вигідною можливістю одночасно зняти загрозу санкцій та просунути військові цілі. Раніше цього року очільник Кремля вже використав очевидне прагнення Трампа до мирного врегулювання в Україні та економічного перезавантаження з Москвою, перетворивши його на стратегічну перевагу для Росії.

Оскільки США більше не бажали активно підтримувати оборону України, Путін вчинив логічно: прискорив темп ведення війни як на землі, так і в повітрі, щоб скористатися послабленням позицій Києва. Зрештою, навіть Трампу довелося визнати, що його обманюють.

Перед зустріччю Віткоффа в Москві 8 серпня мета Путіна полягала в тому, щоб зробити достатньо, аби відтягнути санкції США, водночас забезпечивши, щоб будь-які конкретні результати зміцнили позиції Росії.

Першочерговим завданням було не допустити Володимира Зеленського до переговорів, відхиливши пропозицію Трампа про тристоронню зустріч. Присутність українського лідера вимагала б фактичних переговорів, що ускладнювало б приховування байдужості Росії,

– додали в Bloomberg.

Під час двосторонньої зустрічі з Трампом Путін може спробувати висунути умови, які американська адміністрація могла б прийняти, але Україна – ні. В такий спосіб очільник Кремля хоче перекласти відповідальність на Зеленського та зняти тиск із себе.