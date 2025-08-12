Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зазначивши, що твердження, мовляв, Трамп змусив Путіна до переговорів є не повністю правдивим. Все тому, що на це вплинуло чимало чинників, оскільки не лише США тиснули на Росію.

Чому Путін погодився зустрітись із Трампом?

Валерій Клочок зауважив, якщо враховувати всі санкції, які були введені проти Росії із 2014 року, то можна зробити висновок, що російський бюджет зазнав серйозних втрат за цей період.

Це правда. Я не хочу применшувати значення всіх санкцій, але і не перебільшую їх, адже можна зробити багато, але недостатньо,

– сказав він.

На думку керівника Центру громадської аналітики "Вежа", європейці та американці зробили багато, щоб послабити Росію, але поки недостатньо, щоб вона програла.

Всі ці кроки потроху підводять Володимира Путіна до необхідності переговорів. Я не маю жодного сумніву, що він просив Трампа про цю зустріч. Все тому, що економіка Росії за півкроку до повного розвалу,

– наголосив Клочок.

Дефіцит російського бюджету у 2025 році, за 8 місяців, складає майже 5 трильйонів.

Важливо! Володимир Зеленський заявив, що зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна, яка, ймовірно, відбудеться 15 серпня, матиме значення, але рішення щодо України не можуть ухвалюватися без її участі. Він підкреслив, що обговорення війни має відбуватися за участю Києва, адже жоден українець не прийме домовленостей, ухвалених без нього.

Крім цього, на кремлівського диктатора ще й має вплив Китай. Лідер Пекіну заявив, що підтримує потепління відносин між Москвою та Вашингтоном. Це, ймовірно, також вплинуло на рішення Путіна щодо зустрічі із Трампом.

Можливо, через кілька місяців, не 15 серпня, ми отримаємо рішення про замороження війни (в Україні – 24 Канал). Не виключаю, що війна в будь-який момент може відновитися, проте ситуація поки така,

– підкреслив Валерій Клочок.

Він підсумував, що на рішення Путіна зустрітись із Трампом вплинув не лише тиск США, але і Європи. Також на цьому залишили свій слід й інші геополітичні події, зокрема на Близькому Сході та торгівельні відносини американців із китайцями.