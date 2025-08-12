Каллас наголосила, що Захід має "тиснути на агресора, щоб він пішов на поступки, яких він досі не зробив і весь тиск має бути спрямований на агресора, а не на жертву". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її інтерв'ю Суспільному.

Дивіться також Підготування до чогось більшого: політолог вказав на важливий нюанс в зустрічі Трампа та Путіна

Що сказала Каллас про зустріч Трампа та Путіна?

За словами високої представниці ЄС, Сполучені Штати мають важелі впливу на Путіна, але їх потрібно мудро використовувати.

Зрозуміло, чого хоче Путін. Він хоче можливості сфотографуватися з президентом Трампом, найвпливовішою людиною на землі, а потім він хоче відтермінування загрози санкцій, щоб вдати, що веде переговори, щоб загрози більше не було,

– пояснила Каллас.

Вона додала, що якби російський диктатор мав серйозні наміри, він би хотів поговорити з українським президентом Володимиром Зеленським, бо війна йде між Росією та Україною і для того, щоб мати якісь результати чи реальні переговори, потрібно вести переговори з тими, кого це стосується, а саме з Україною.

Каллас також зазначила, що результатом зустрічі на Алясці має бути безумовне припинення вогню, щоб могли розпочатися справжні переговори між Україною та Росією.

Окрім цього, раніше вона заявила, що Кремлю не можна робити поступок до повного припинення вогню з ефективною системою моніторингу та жорсткими гарантіями безпеки. На думку Каллас, безумовне припинення бойових дій є ключовою умовою для початку будь-яких мирних переговорів з Росією.