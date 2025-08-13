Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал колумниста Bloomberg Марка Чемпиона.

Чего хочет Россия от встречи на Аляске?

Украинские и европейские лидеры опасаются, что Дональда Трампа могут снова обмануть во время встречи с его российским коллегой на Аляске в пятницу, 15 августа, – и эти опасения вполне обоснованы.

По словам Марка Чемпиона, если Трамп хочет выйти из встречи мастером переговоров, а не слабаком, ему, возможно, стоит отложить саммит ради лучшей подготовки.

Трамп не ошибается, пытаясь вести диалог с соперниками США, даже там, где другие лидеры избегали бы риска. Однако поспешные встречи редко приносят желаемый результат, и все, что связано с поездкой его посланника Стива Уиткоффа в Москву, что привело к приглашению на Аляску, свидетельствует о путанице,

– говорится в материале.

Для Владимира Путина встреча на Аляске может стать выгодной возможностью одновременно снять угрозу санкций и продвинуть военные цели. Ранее в этом году глава Кремля уже использовал очевидное стремление Трампа к мирному урегулированию в Украине и экономической перезагрузки с Москвой, превратив его в стратегическое преимущество для России.

Поскольку США больше не желали активно поддерживать оборону Украины, Путин поступил логично: ускорил темп ведения войны как на земле, так и в воздухе, чтобы воспользоваться ослаблением позиций Киева. В конце концов, даже Трампу пришлось признать, что его обманывают.

Перед встречей Виткоффа в Москве 8 августа цель Путина заключалась в том, чтобы сделать достаточно, чтобы оттянуть санкции США, одновременно обеспечив, чтобы любые конкретные результаты укрепили позиции России.

Первоочередной задачей было не допустить Владимира Зеленского к переговорам, отклонив предложение Трампа о трехсторонней встрече. Присутствие украинского лидера требовало бы фактических переговоров, что затрудняло бы сокрытие равнодушия России,

– добавили в Bloomberg.

Во время двусторонней встречи с Трампом Путин может попытаться выдвинуть условия, которые американская администрация могла бы принять, но Украина – нет. Таким образом глава Кремля хочет переложить ответственность на Зеленского и снять давление с себя.