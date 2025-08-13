Росія не збирається відмовлятися від умов, поставлених на початку війни. Про це стало відомо із повідомлень пропагандистських ЗМІ, передає 24 Канал.

Що відомо про російську делегацію на зустрічі в Анкориджі?

Представник МЗС Росії Олексій Фадєєв підтвердив, що на анонсованих переговорах між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним на Алясці буде присутня офіційна російська делегація.

До її складу, за його словами, увійдуть ключові представники зовнішньополітичного відомства, зокрема й російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. Про це Фадєєв заявив під час брифінгу 13 серпня.

У Кремлі намагаються надати зустрічі статусу "історичної", хоча офіційний порядок денний ще не оголошувався.

Водночас дипломат наголосив на "незмінності позиції" країни-агресора. Серед кремлівських умов завершення війни в Україні – виведення українських військ із Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей, а також відмова Києва вступати в НАТО.

Зверніть увагу! Такі вимоги Москва диктує з перших днів повномасштабної війни, в Україні їх розглядають як фактичну капітуляцію. У відповідь на чутки про готовність поступитися українськими землями, президент Володимир Зеленський наголосив, що не збирається віддавати території, адже не має на це права.

Фадєєв відреагував на припущення про можливий "територіальний обмін" з Україною, цинічно заявивши, що "територіальний устрій Росії закріплений Конституцією".

За його словами, мета російської делегації на переговорах в Алясці повністю визначається захистом і просуванням національних інтересів країни.

Раніше аналітик ISW Джордж Баррос заявляв, що Путін не демонструє готовності до компромісу щодо миру в Україні, і зустріч на Алясці навряд чи зможе це змінити.