Про це Володимир Зеленський заявив під час розмови із журналістами, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про чутки щодо "обміну територіями"?

Володимир Зеленський наголосив, що видання The Telegraph опублікувало матеріал, де написало, що він нібито готовий до "обміну територій" України з Росією. Президент зазначив, що він із журналістами цього ЗМІ в останній час не спілкувався.

"Але я достатньо досвідчена людина, щоб розуміти, як готується інформаційне поле. Закидується: "Чи готова Україна обміняти…" Потім дивляться реакції тих чи інших людей, громадянського суспільства, блогерів, журналістів, населення. Просто готується відповідний інформаційний ґрунт…" – пояснив глава держави.

Він наголосив, що не збирається здавати Україну, тому що не має на це права. І питання не лише в Конституцію.

Держава – це що, приватна власність? 30% Донецької області – це що, моя приватна власність? Чи ваша? Чи когось? Обмін територій – це дуже складне питання, яке неможливо відокремлювати від гарантій безпеки для України, для нашої суверенної держави та нашого народу,

– сказав український лідер.

Зеленський також зауважив, що не вважає, що пропозиція Путіна – це пропозиція Трампа.

"Я вважаю, що Трамп – це Сполучені Штати Америки. Він виступає медіатором – це посередині, а не на боці Росії. Нехай не на нашому боці, а посередині. І якщо є жорстка пропозиція Путіна – віддати території – це не значить, що це пропозиція Європи. Це не значить, що це пропозиція Сполучених Штатів Америки", – пояснив президент.

Він також підкреслив, що Америка знає позицію України, і може зробити все, щоб позиція Путіна була не такою впевненою.

Стосовно свого плану закінчення війни Володимир Зеленський сказав, що він дуже простий. Перший крок до миру – це припинення вогню.

І за час ми повинні обговорити та розв'язати питання, за медіації США і за зрозумілих гарантій безпеки, – хто що спроможний гарантувати? Наприклад: що спроможна гарантувати Європа, що спроможні гарантувати США, що спроможні гарантувати "рускіє". Хто про це знає? Повинна бути погоджена позиція,

– зауважив глава держави.

Володимир Зеленський також анонсував, що 13 серпня матиме розмову з європейцями та з американською стороною і він обов'язково донесе сигнал, що потрібно всі чутливі питання про Україну обговорювати в присутності України.