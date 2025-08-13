Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.

Что известно о подготовке к встрече Зеленского, Путина и Трампа?

Место и точное время возможного совместного саммита не известны. Но журналисты привели некоторые детали.

Два источника, знакомые с переговорами, сообщили CBS News 12 августа, что США работают над местом для встречи Трампа, Путина и Зеленского уже в конце следующей недели,

– говорится в статье.