Ультиматум Дональда Трампа, который должен был завершиться новыми санкциями против России, обернулся неожиданным приглашением Владимира Путина в Соединенные Штаты. 15 августа на Аляске Трамп и Путин проведут личную встречу – пока похоже, что без участия Владимира Зеленского и европейских лидеров.

24 Канал собрал реакцию западных СМИ на встречу американского президента с российским диктатором, чтобы разобраться, как кулуарная дипломатия за несколько дней изменила тон с угроз на переговоры, почему саммит в таком формате несет риски для Украины, какие сценарии "мирных планов" обсуждают западные медиа и стоит ли ждать скорого завершения войны или хотя бы ее заморозки.

Чего ждать от переговоров Путина и Трампа на Аляске?

Несколько недель назад перспектива прямой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина казалась призрачной. И хотя идея саммита между США и Россией обсуждалась с начала каденции Трампа, перелом наступил после ультиматума со стороны президента США, пишет The New York Times.

До 8 августа Москва должна была согласиться на перемирие, иначе получит новые санкции и пошлины, но вместо громких наказаний, от американской стороны поступило неожиданное предложение: Штаты захотели провести прямую встречу Трампа с Путиным уже 15 августа на Аляске, тет-а-тет, без Украины и европейских лидеров.



Трамп и Путин на совместной пресс-конференции в Хельсинки, 2018 год / Фото Getty Images

Ключевую роль в изменении тональности сыграл визит специального посланника Стива Уиткоффа, который 6 августа провел трехчасовые переговоры с Путиным в Москве. Именно после этой встречи вместо усиления санкций Кремль получил первое за почти два десятилетия официальное приглашение в США.

Правда, The Economist со ссылкой на один из своих источников пишет, что сам процесс выглядит слишком хаотичным и несогласованным, даже внутри самой американской администрации.



По официальной версии, Вашингтон стремится "открыть пути к миру", а Трамп хочет использовать свой имидж "главного переговорщика" и миротворца. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в комментарии Fox News подчеркнул, что именно президент США должен стать тем, кто посадит Путина и Зеленского за стол переговоров.

Единственный способ установить мир – это сесть за стол переговоров и поговорить,

– подчеркнул вице-президент США.

Кремлю же этот саммит предоставляет даже двойную выгоду, отмечает The Times.

Во-первых, Путин получит символическую реабилитацию и даже легитимизацию, после нескольких лет изоляции , ведь говорится о прямой встрече с президентом США без предварительных уступок.

, ведь говорится о прямой встрече с президентом США без предварительных уступок. Во-вторых, сама площадка для встречи также очень выгодна, ведь лишает российского диктатора риска ареста по ордеру Международного уголовного суда , и при этом не обязывает его к встрече с европейцами и предварительно с Владимиром Зеленским. Кремлевские медиа активно это используют, подчеркивая, что встреча пройдет без "аутсайдеров".

, и при этом не обязывает его к встрече с европейцами и предварительно с Владимиром Зеленским. Кремлевские медиа активно это используют, подчеркивая, что встреча пройдет без "аутсайдеров". В дополнение, издание The Spectator увидело в предложении Трампа глубинный экономический интерес. Ожидается, что американский президент, вероятно, в обмен на уступки по Украине (или хотя бы вид договороспособности), предложит Владимиру Путину совместную разработку залежей нефти и газа в Арктике. Именно поэтому якобы местом для проведения встречи выбрана именно Аляска.



Потенциальная зона сотрудничества между США и РФ в добыче природных ресурсов / Источник Геологическая служба США

По предварительным оценкам, в регионе сохраняется до 13% неразведанных залежей нефти и до 30% – газа. Однако до сих пор трудно понять, на какие уступки готов пойти сам Трамп в вопросе Украины и Европы в целом, чтобы заинтересовать российского диктатора отказаться от своей одержимости Украиной.

Европейцы не согласны: какие риски ЕС видит в переговорах на Аляске?

Самым тревожным сигналом для Украины стало исключение Киева из процесса переговоров и вероятная подготовка решений, которые могут определить условия для завершения войны и влиять на будущее Украины. Президент Владимир Зеленский еще до начала встречи на Аляске напомнил, что никакие договоренности без Украины не будут иметь реальной силы.

Любые решения, которые против нас, любые решения, которые без Украины, – это одновременно и решение против мира. Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают,

– заявил президент Украины.

В то же время европейские лидеры выступили с совместным заявлением, где предложили закрепить несколько основных принципов для мирного урегулирования войны в Украине, пишет BBC:

переговоры возможны только после прекращения огня или существенного сокращения боевых действий;

силовое изменение международно признанных границ невозможно;

любые обмены территориями могут быть только взаимными и подкрепленными гарантиями безопасности – включая потенциальное членство Украины в НАТО.



Белый Дом пообещал проконсультироваться с Европой и Украиной перед встречей с Путиным / Фото AFP

Франция, Германия, Великобритания, Италия, Польша и Еврокомиссия публично заявили, что готовы поддержать дипломатические усилия Трампа, но только в формате, где Киев будет полноценно вовлечен и сохраняет контроль над процессом. Но несмотря на позицию Европы, в Вашингтоне не скрывают, что формат саммита – двусторонний. Вице-президент США Джей Ди Вэнс прямо признал, что стартовая беседа будет только между Трампом и Путиным, а Зеленский присоединится позже:

Я не думаю, что это было бы продуктивно (встречать Зеленского с Путиным до переговоров США и России). Это тот случай, когда именно президент США должен свести этих двух вместе,

– заявил Вэнс.

Для Украины и Европы это создает двойной риск:

Первый – дипломатический, когда Кремль может использовать отказ Киева от неприемлемых условий как доказательство "нежелания мира".

Второй уже стратегический, ведь в США уже обсуждают постепенное сокращение военной помощи Украине, как часть "мирного урегулирования", о чем также сказал Джей Ди Вэнс.

Сценарии будущего мира: возможен ли компромисс?

В открытых обсуждениях, которые идут между Вашингтоном, европейскими столицами и Киевом, фигурируют несколько вариантов урегулирования – от откровенно неприемлемых для Украины до потенциально компромиссных.



Стив Уиткофф мог неправильно понять предложение Путина, который продолжит требовать капитуляции Украины / Фото Getty Images

Жесткий план, который Путин передал через спецпосланника Стива Уиткоффа, предусматривает односторонний выход украинских войск со всей Донецкой области в обмен на обещание прекращения огня .

. Никаких территориальных компромиссов или гарантий безопасности для Украины – только "пауза" на условиях агрессора. Это тот самый сценарий, который в Киеве считают прямой капитуляцией и на чем постоянно подчеркивает президент Зеленский.

Максималистские требования Кремля, которые Путин неоднократно озвучивал публично, включают и полный уход Украины из четырех частично оккупированных областей, и отказ от НАТО, и ограничение численности армии.

Вместо этого появилась идея "обмена" территориями, то есть вывода ВСУ из Донецкой и Луганской областей, с потенциальным выводом российских войск из оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей. Но в таком случае Кремль предлагает "сервитут", пишет Financial Times, то есть формальное сохранение логистических путей оккупантов через Запорожскую и Херсонскую области, даже после потенциального вывода российских войск, чтобы обеспечить россиянам непрерывный доступ в Крым по суше.

В конце концов, любая подобная комбинация остается набором условий, который фактически уничтожает украинский суверенитет и который Москва может использовать как стартовую позицию для торга, хорошо понимая, что Киев на это никогда не пойдет.



Европейские страны выделяют деньги на закупку американского оружия для Украины / Фото Воздушные силы США

В противовес этим сценариям, европейские союзники Украины продвигают другую идею. Прекращение огня должно стать предпосылкой любых территориальных договоренностей, а сами обмены – только взаимные. Один из вариантов, который описывает Wall Street Journal, а именно передача России остальной части Донбасса в обмен на выход ее войск из южных регионов должен быть подкреплен жесткими гарантиями безопасности.

Между тем в Washington Post добавляют, что в перспективе Украина может стать "вооруженным государством-ежом" – в случае продолжения западной поддержки Украина получит максимально насыщенную оружием армию, способную сдерживать новую агрессию даже без формального членства в НАТО.

В то же время существует и более осторожный сценарий, который предусматривает замораживание конфликта на текущей линии фронта без юридического признания аннексий и с сохранением санкционного давления. Такой вариант, по данным The Economist, обсуждался в первых версиях возможного перемирия.



Такой сценарий не несет в себе немедленного и всеобъемлющего мира, но дает Киеву время на перевооружение и восстановление, одновременно оставляя Западу возможность держать Россию под экономическим давлением.

В Кремле понимают, что Украина не согласится на односторонние уступки, и могут использовать это для манипуляции. Аналитики прямо называют требование ухода с Донбасса "переговорной ловушкой", которая позволяет Путину потом обвинить Украину в нежелании двигаться к миру. На фоне усталости от войны и роста поддержки идеи прекращения боевых действий среди части украинцев, что упоминает WP со ссылкой на опрос, такие маневры выглядят особенно опасными.

Таким образом, линия разграничения между реалистичным компромиссом с Россией и опасной ловушкой для Украины проходит там, где в формулу урегулирования войны закладывается участие Киева, гарантии безопасности и взаимность уступок. Все остальное походит на инструменты давления, который Кремль готов использовать, чтобы легализовать завоеванное и избежать санкций, оставив свои стратегические цели по ликвидации украинского государства без изменений.

Быстрый мир, болезненный компромисс или дипломатическая ловушка?

Но несмотря на весь эффект внезапности и максимальной сконцентрированности мировых лидеров на этих переговорах, шансов на быстрое завершение войны до сих пор минимум. Позиции сторон остаются слишком далекими, а сам Кремль не оставляет свои максималистские требования – от де-факто контроля над Донбассом до ограничения украинской армии.

Для Путина сам факт встречи с Трампом это уже существенная победа, которая предусматривает возвращение России на большую политическую сцену, пока Европе и Украине отводятся второстепенные роли. Для Трампа это личный соблазн очередного миротворческого "прорыва" после нескольких неудачных дедлайнов и противоречивых угроз санкциями.

Более реалистичным выглядит сценарий заморозки. Он может родиться в виде минимального совместного компромисса, однако пока трудно представить хоть какую-то выгоду для Кремля в этом сценарии, кроме случая, если экономическая ситуация в России действительно тяжелая, как утверждают числельные западные аналитики. В таком случае Кремлю также необходим "перерыв", чтобы восстановить силы.

В конце концов, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отмечает именно такой сценарий, а его заявления частично перекликаются с американской официальной позицией. Ведь, как сказал вице-президент США Вэнс, сам финальный компромисс "не понравится ни Путину, ни Зеленскому".



Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Трамп устроит Путину "проверку" на Аляске / Фото Getty Images

Реальной проблемой остается полное отсутствие экономического давления на Россию. Выглядит так, будто Кремлю снова удалось переиграть американцев и отсрочить обещанные Трампом санкции против России. Конечно, если глава Белого Дома действительно стремился их ввести, а не сыпал пустыми угрозами.

Зато стоит заметить, что энергетические доходы России просели даже до активных действий со стороны США. К примеру, европейцы с новой силой развернули кампанию борьбы с российским "теневым флотом" и без участия американской стороны.



В то же время сами же российские же аналитики уже выдвигают тревожные прогнозы относительно текущего состояния и будущего российской экономики. И хотя в Кремле никогда этих проблем не признают публично, но очевидно не могут полностью их игнорировать.

Летнее наступление России на фронте также не идеальное и несмотря на всю сложность для Украины, пока не принесло Кремлю желаемых результатов в виде широких прорывов фронта и каких-то значительных территориальных достижений. Замена российского командующего, который руководил наступлением оккупантов на Сумском направлении свидетельствует, что проблема, вероятно, уже дошла до верхушки российской власти, и там приняли это во внимание.

Кажется, будто компромиссное решение возможно, но только благодаря сложной конфигурации интересов, которая на самом деле до сих пор выглядит шаткой. Киеву важно обеспечить полное прекращение огня как предпосылку для начала полноценного мирного процесса, получить жесткие гарантии безопасности и обеспечить дальнейшую интеграцию в западную оборонную систему, и главное – никаких решений "об Украине без Украины".

Все, что не соответствует этим критериям, – скорее попытка Кремля выиграть время и легализовать захваченное. Аляска может стать шагом к замораживанию или сценой для очередной иллюзии прогресса. Определят результат в конце концов не громкие заявления, а то, остановится ли огонь и получит ли Киев реальные инструменты сдерживания России в будущем.