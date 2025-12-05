В то же время союзники США оказались под угрозой, а международные законы потеряли силу. Так считает журналист Independent Сэм Кили, пишет 24 Канал.

Какую ошибку допустил Трамп?

Российская стратегическая политика, известная как доктрина Герасимова, заключается в том, что "хаос в рядах врага является победой и путем к величию". И Россия достигла неожиданного результата, манипулируя администрацией Трампа.

На фоне последних усилий Вашингтона угодить "российскому трону" спецпредставитель Стив Уиткофф совместно с зятем Трампа, бизнесменом Джаредом Кушнером отправились в Москву для проведения переговоров.

Переговоры российской и американской делегации продолжались около пяти часов, однако по результатам встречи, в Кремле пришли лишь к одному резкому выводу – "мы не приблизились к решению кризиса в Украине".

Сэм Кили считает, что было бы странно, почему США берут на себя руководящую роль в этих переговорах и почему это решение одобряют другие "союзники" по НАТО, если бы не тот факт, что в Европе пока нет четкого лидера.

В Европе нет ни одного лидера, готового сказать вслух то, что все, несомненно, знают. Что Трамп не посредник, он даже не нечестный посредник, когда дело доходит до Украины – он не на той стороне,

Что не так с Уиткоффом?

Уиткоффа считали некомпетентным дипломатом, который заискивал перед Кремлем, не делал заметок, не имел своего переводчика, после чего довольный выходил со встреч с Путиным "бывшим подполковником КГБ".

Сэм Кили напомнил, что в интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону Стив Уиткофф описывал Путина как "замечательного, чрезвычайно умного и честного человека", а также "неплохого парня".

По его словам, эти описания вызвали отвращение у семей погибших оппозиционеров, а также у всех жителей районов Донецкой области, где "войска Владимира Путина сожгли землю и безжалостно убивали людей".

Отмечается, что Путин отверг обновленный вариант мирного плана. По мнению Кили, он стремится вернуться к первоначальной версии "мирного соглашения", которую тайно разрабатывали Виткофф и советник Кремля Кирилл Дмитриев.

