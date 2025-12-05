США считают, что их союзники способны сами обеспечивать стабильность в своих регионов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соответствующий документ Белого дома.

О чем говорит новая стратегия нацбезопасности США?

Дни, когда Соединенные Штаты поддерживали весь мировой порядок, как Атлант, прошли. Среди наших многочисленных союзников и партнеров есть десятки богатых, развитых стран, которые должны взять на себя основную ответственность за свои регионы и сделать гораздо больший вклад в нашу коллективную оборону,

– сказано в документе.

Там также указано, что Трамп заключил Гаагское обязательство, которое обязывает страны НАТО тратить 5% ВВП на оборону.

США организуют "сеть распределения тагара". Это, как объясняют в Белом доме, позволит США эффективнее противодействовать враждебным влияниям, не распыляя свои силы.

В то же время в Белом доме заверили, что готовы помочь странам, которые готовы взять на себя большую ответственность за безопасность в регионах. Это могут быть более благоприятные коммерческие соглашения, обмен технологиями и закупки оборонной продукции.

О чем еще говорится в новой стратегии нацбезопасности США?