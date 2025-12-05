США считают, что их союзники способны сами обеспечивать стабильность в своих регионов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соответствующий документ Белого дома.
Смотрите также США давят на Европу: Вашингтон призывает ЕС не согласовывать "репарационный заем" Украине
О чем говорит новая стратегия нацбезопасности США?
Дни, когда Соединенные Штаты поддерживали весь мировой порядок, как Атлант, прошли. Среди наших многочисленных союзников и партнеров есть десятки богатых, развитых стран, которые должны взять на себя основную ответственность за свои регионы и сделать гораздо больший вклад в нашу коллективную оборону,
– сказано в документе.
Там также указано, что Трамп заключил Гаагское обязательство, которое обязывает страны НАТО тратить 5% ВВП на оборону.
США организуют "сеть распределения тагара". Это, как объясняют в Белом доме, позволит США эффективнее противодействовать враждебным влияниям, не распыляя свои силы.
В то же время в Белом доме заверили, что готовы помочь странам, которые готовы взять на себя большую ответственность за безопасность в регионах. Это могут быть более благоприятные коммерческие соглашения, обмен технологиями и закупки оборонной продукции.
О чем еще говорится в новой стратегии нацбезопасности США?
Стратегия национальной безопасности США, которую Белый дом обнародовал в четверг, содержит некоторые жестокие слова в отношении Европы, намекая на ее цивилизационный упадок, и уделяет относительно мало внимания Ближнему Востоку и Африке. В нем чрезвычайно сильное внимание уделяется Западному полушарию.
В документе отмечается, что "основным интересом Соединенных Штатов являются переговоры по быстрому прекращению боевых действий в Украине" и уменьшение риска конфронтации России с другими странами Европы.
По мнению США, НАТО больше не должно восприниматься как "альянс непрерывного расширения".
США хотят предотвратить войну в Индо-Тихоокеанском регионе; при торговле с Китаем фокус будет только на нестратегических товарах.